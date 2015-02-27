مصرع طفل وإصابة شقيقيه بتسمم..ووالدهم:يحتمل مرور زواحف سامة فوق طعامهم

لقى طفل مصرعه وأصيب شقيقاه، إثر إصابتهم بحالة تسمم ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى منفلوط، وعمل إسعافات أولية لشقيقيه فى المستشفى المركزى، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

كان اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من الدكتور صبرى غانم مدير إدارة منفلوط الصحية بمصرع الطفل "يوسف .م" - ٤ سنوات، وإصابة شقيقيه "علاء "٦ سنوات و"إسماعيل "٨ سنوات، بحالة إعياء شديدة نتيجة تسمم.

وقال الدكتور صبرى غانم، إنه بتوقيع الكشف على الطفلين وفحص الجثة تبين أن المتوفى مات نتيجة إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية، مؤكدا عدم وجود شبهة جنائية.

وبسؤال والد الأطفال، أكد أنهم تناولوا فطيرا ويحتمل أن تكون أحد الزواحف السامة تركت على الطعام مادة سامة.

تم نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى منفلوط ونقل الطفلين المصابين للمستشفى المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.