الذبذبة الأذينية تسبب خفقان القلب والجلطة الدماغية

أكد الدكتور جمال شعبان رئيس قسم كهرباء القلب، بمعهد القلب القومى، أن هناك تقنيات جديدة تظهر لعلاج أمراض القلب، مثل اختلال كهرباء القلب والذبذبة الأذينية والتى تعتبر وباء القرن الــ 21 والطرق الحديثة فى علاجها .

وقال خلال انعقاد المؤتمر الـ42 للجمعية المصرية لأمراض القلب، إن اختلال القلب والذبذبة الأذينية تصيب المرضى فى جميع الأعمار، وقد تؤدى إلى حدوث جلطة دماغية أو هبوط بعضلة القلب، بالإضافة إلى الإحساس بالخفقان وهو شعور مزعج للمريض يطارده وقد يضطره إلى الدخول بصفة طارئة إلى قسم الحالات الحرجة لاستعادة انتظام نبض القلب، موضحا أن الأدوية التقليدية فشلت فى الحفاظ على نبضات القلب، ومن ثم تحتم اللجوء إلى وسائل حديثة فى علاجه عن طريق القسطرة القلبية.

وأشار "شعبان" إلى أنه قد يظهر بدون أسباب وقد يحدث نتيجة روماتيزم القلب وضغط الدم المرتفع وقصور الشريان التاجى أو نشاط زائد فى الغدة الدرقية.

وللتخلص منها، أوضح أن كى الذبذبة الأذينية بموجات الراديو أو الليزر أو الكى بالتبريد يعتبر أحدث الوسائل للتخلص من الشحنات الكهربائية الشاذة الموجودة حول الأوردة الرئوية الأربعة مسترشدين بجهاز التخطيط التشريحى ثلاثى الأبعاد، والذى يتم تشخيصه من خلال رسم القلب.