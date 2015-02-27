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الأكراد يسيطرون على بلدة تل حميس شمال الحسكة

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الأكراد يسيطرون على بلدة تل حميس شمال الحسكة الأكراد يسيطرون على بلدة تل حميس شمال الحسكة

مقاتلات كرديات

سيطرت وحدات حماية الشعب الكردية اليوم على الأطراف الشرقية والجنوبية لبلدة تل حميس شمال شرق مدينة الحسكة السورية بعد اشتباكات استمرت ستة أيام مع تنظيم داعش.

يذكر أن هذه المنطقة تعتبر من المعاقل المهمة التي تخضع لحكم التنظيم المتطرف حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم

وأفاد ناشطون سوريون بأن الوحدات الكردية تمكنت وبمساندة طائرات التحالف الدولي، من السيطرة على 103 قرى ومزارع وتجمعات سكانية حول تل حميس.

وأضاف الناشطون أن الاشتباكات وضربات التحالف المكثفة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن “175″ عنصرا وقياديا من تنظيم داعش خلال الأيام الستة الماضية، كما قضى وفقد العشرات من وحدات حماية الشعب لكردي.

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