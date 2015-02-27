الصين تؤكد وقوفها بكل قوة بجانب القضية الفلسطينية

أكدت الصين اليوم أنها تقف بكل قوة بجانب الفلسطينين فى قضيتهم العادلة و تدعم حق فلسطين فى الاندماج فى المجتمع الدولى كدولة معترف بها.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونج لى فى تصريحات صحفية حيث أكد فيها اهتمام الصين البالغ بالقضية الفلسطينية وبالزيارة التى بدأها وفد لجنة الاتصال الوزارى الخاصة بالقضية الفلسطينية و التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى إلى الصين صباح اليوم برئاسة وزير الخارجية المصرى سامح شكرى ومشاركة وزراء خارجية فلسطين رياض المالكى وغينيا لاونسينى فل وممثل وزير خارجية أذربيجان المار مامادياروف بالإضافة الى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى إياد مدنى.

وذكر المتحدث أن الوفد الذى التقى بوزير الخارجية الصينى وانج يى اليوم سيلتقى غدا فى اليوم الأخير للزيارة بنائب الرئيس الصينى لى يوانتشاو، وأضاف ان الجانبين سيتبادلان النظر بشكل متعمق بخصوص السعى للوصول لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية فى أقرب وقت ممكن.

أ ش أ