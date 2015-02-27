أخبار عاجلة

"مدبولي" ومحافظ سوهاج يُسلمان عقود وحدات الإسكان لمستحقيها -
محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة بمؤسسة البنات.. صور -
المنيا تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. اليوم -
"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تأجيل عمومية المهندسين بالإسكندرية ساعة لعدم اكتمال النصاب القانونى

Google+ Print
تأجيل عمومية المهندسين بالإسكندرية ساعة لعدم اكتمال النصاب القانونى تأجيل عمومية المهندسين بالإسكندرية ساعة لعدم اكتمال النصاب القانونى
أكدت سمر شلبى، نقيب المهندسين بالإسكندرية، أنه تقرر تأجيل انعقاد الجمعية العمومية بالإسكندرية ساعة، لعدم اكتمال النصاب القانونى، حيث ينص القانون على حضور 25% من أعضاء الجمعية العمومية، أى 19 ألف مهندس من إجمالى 70 ألف عضو، إلا أنه عقب التأجيل ساعة سيتسنى عقد الجمعية العمومية بالعدد المتاح.

يذكر أن الجمعية العمومية قد شهدت بعض المشادات بين الأعضاء قبل انعقادها للاختلاف على جدول الأعمال وعلى النزاع القائم حاليا بين نادى المهندسين البحرى ونادى مجلس الدولة على جزء من أرض النادى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365