تأجيل عمومية المهندسين بالإسكندرية ساعة لعدم اكتمال النصاب القانونى

أكدت سمر شلبى، نقيب المهندسين بالإسكندرية، أنه تقرر تأجيل انعقاد الجمعية العمومية بالإسكندرية ساعة، لعدم اكتمال النصاب القانونى، حيث ينص القانون على حضور 25% من أعضاء الجمعية العمومية، أى 19 ألف مهندس من إجمالى 70 ألف عضو، إلا أنه عقب التأجيل ساعة سيتسنى عقد الجمعية العمومية بالعدد المتاح.

يذكر أن الجمعية العمومية قد شهدت بعض المشادات بين الأعضاء قبل انعقادها للاختلاف على جدول الأعمال وعلى النزاع القائم حاليا بين نادى المهندسين البحرى ونادى مجلس الدولة على جزء من أرض النادى.