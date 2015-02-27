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مرشح الحركة الوطنية بالوايلى ينظم مسيرة للتواصل مع أهالى الدائرة

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مرشح الحركة الوطنية بالوايلى ينظم مسيرة للتواصل مع أهالى الدائرة مرشح الحركة الوطنية بالوايلى ينظم مسيرة للتواصل مع أهالى الدائرة
نظم حزب الحركة الوطنية بحى الوايلى، مسيرة، مساء أمس الخميس، بمنطقة كوبرى القبة والزعفران، وزع خلالها عددًا من الأدوات المدرسية والمساعدات العينية بالتنسيق مع مبادرة "العباسية تحيا ".

من جانبه أكد المستشار طه سيد حنفى، أمين الحزب بالوايلى، والمرشح فى الدائرة، أن الأهالى يبحثون عن الوجوه الجديدة وغير المحسوبين على أنظمة سابقة، ولذلك يسعى لنيل أصواتهم فى الانتخابات المقبلة.

وأضاف مرشح الحركة الوطنية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هدفه من تنظيم المسيرة وغيرها من أنشطة الحملة هو التواصل مع كافة القطاعات فى الدائرة، خاصة ربات البيوت والشباب والفئات المهمشة، مشيرًا إلى تنظيمه عدة فعاليات كبيرة قبل ذلك فى دعم الدستور والانتخابات الرئاسية السابقة، وماراثون للدراجات على مستوى الدائرة.

وكان مرشح الحركة الوطنية ذكر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الفريق أحمد شفيق يدعم مشاركته فى البرلمان، وسينظم لقاءً عبر "الفيديو كونفرانس" مع الأهالى من دبى قبل غلق باب الدعاية الانتخابية لحث المواطنين على انتخابه، ولذلك جاءت معظم دعاية "سيد حنفى" بالبلوفر الذى يشتهر به الفريق شفيق.

وأضاف "حنفى"، أن الشائعات تطارده من المرشحين المنافسين، ولذلك لجأ فى دعاياه الانتخابية لطبع صورة لبطاقته الشخصية وجواب الخارجية المصرية، حتى يواجه حرب الشائعات التى تطارده، موضحاً أنه يلقب بـ"حبيب الأطفال" فى الدائرة لحب الأطفال له والشباب، ويعمل على إعداد مشروع قومى لأبناء الدائرة.
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مصر 365

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