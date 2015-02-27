مقتل 11 شخصا فى انفجار سيارة مفخخة شمال شرق دمشق

قتل 11 شخصا اليوم الجمعة فى انفجار سيارة مفخخة فى بلدة الضمير الخاضعة لسيطرة المعارضة فى الغوطة الشرقية قرب دمشق، بحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان.

فى الوقت نفسه، قتل سبعة أشخاص فى غارات جوية لطائرات تابعة لقوات النظام على منطقة المرج فى الغوطة الشرقية أيضا.

وقال المرصد فى بريد إلكترونى إن 11 شخصا قتلوا اليوم "جراء انفجار سيارة مفخخة فى بلدة الضمير الواقعة شرق دمشق على الطريق المؤدى إلى تدمر"، مشيرا إلى أن عدد القتلى "مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى فى حالات خطرة".

وذكر المرصد أن السيارة انفجرت قرب مسجد فى البلدة.