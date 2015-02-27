أخبار عاجلة

"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
8 الصبح - لقاء مع أ/محسن عادل حول برامج الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة الجديدة -
الأمم المتحدة: جرائم الحرب لا تزال مستمرة في سوريا -
1455 راكبًا ومعتمرًا يغادرون ميناءي نويبع وسفاجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

قرعة الدوري الأوروبي - مواجهة نارية لصلاح مع فيورنتينا أمام روما

Google+ Print
قرعة الدوري الأوروبي - مواجهة نارية لصلاح مع فيورنتينا أمام روما قرعة الدوري الأوروبي - مواجهة نارية لصلاح مع فيورنتينا أمام روما

أوقعت قرعة دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي محمد صلاح مع فريقه فيورنتينا في مواجهة نادي روما الإيطالي.

وأقيمت القرعة عصر الجمعة بمدينة نيون السويسرية، وأسفرت عن مواجهة صعبة للجناح المصري أمام وصيف الدوري الإيطالي حاليا فريق روما.

وسيلعب صلاح مباراة الذهاب على ملعبه "أرتيميو فرانكي" يوم 12 مارس المقبل، وبعدها بأسبوع سيخوض مباراة العودة على ملعب "الأوليمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما.

وكان فيورنتينا قد صعد لدور الـ16 بعد التغلب على توتنام بهدفين نظيفين يوم الخميس ليمر بمجموع المباراتين 3-1 إذ تعادلا 1-1 في لندن قبل أسبوع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع