قرعة الدوري الأوروبي - مواجهة نارية لصلاح مع فيورنتينا أمام روما

أوقعت قرعة دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي محمد صلاح مع فريقه فيورنتينا في مواجهة نادي روما الإيطالي.

وأقيمت القرعة عصر الجمعة بمدينة نيون السويسرية، وأسفرت عن مواجهة صعبة للجناح المصري أمام وصيف الدوري الإيطالي حاليا فريق روما.

وسيلعب صلاح مباراة الذهاب على ملعبه "أرتيميو فرانكي" يوم 12 مارس المقبل، وبعدها بأسبوع سيخوض مباراة العودة على ملعب "الأوليمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما.

وكان فيورنتينا قد صعد لدور الـ16 بعد التغلب على توتنام بهدفين نظيفين يوم الخميس ليمر بمجموع المباراتين 3-1 إذ تعادلا 1-1 في لندن قبل أسبوع.