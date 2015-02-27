لماذا خلع صلاح قميصه في وجه توتنام ' الإنجليزي ' ؟

احتفل محمد صلاح لاعب فيورنتينا الإيطالي بهدفه في مرمى توتنام هوتسبير الإنجليزي في الدوري الأوروبي بغضب دفعه لخلع قميصه، فما هو سبب هذا الاحتفال؟

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد مر بضغوطات كثيرة قبل المباراة نظرا لما كان يعانيه من الصحافة الإنجليزية التي كانت دائما ما تنتقد أداء صلاح مع تشيلسي.

وربما كان من سوء حظ توتنام أنه أول فريق إنجليزي يواجهه صلاح بعد انتقاله من تشيلسي على سبيل الإعارة إلى فيورنتينا في يناير الماضي، فقد رد الدولي المصري بهدف أراد به كسر سهام الانتقادات.

وقاد صلاح فيورنتينا إلى التأهل لدور الـ16 للدوري الأوروبي بهدف سجله في فوز الفيولا على توتنام بهدفين نظيفين إيابا، بعدما كانت مباراة الذهاب قد انتهت 1-1 في وايت هارت لين.

الصحافة الإنجليزية دأبت في انتقاد مستوى صلاح عندما كان لاعبا في تشيلسي، ما أغضب اللاعب بشدة، وشعر بضغط شديد قبل مباراة الذهاب لرغبته في التسجيل في لندن للرد عليهم.

وعندما أقيمت مباراة الإياب في فلورنس وسجل صلاح، وجد أن هذا هو الرد المناسب على من انتقدوه.. المساهمة في إقصاء فريق إنجليزي من الدوري الأوروبي.

يذكر أن فيورنتينا يواجه مواطنه روما في دور الـ16 للدوري الأوروبي، ويمتلك صلاح بطاقة صفراء بعد انتقامه من توتنام.