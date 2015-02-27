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صلاح يواجه كبار إيطاليا في مارس ' الناري '

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صلاح يواجه كبار إيطاليا في مارس ' الناري ' صلاح يواجه كبار إيطاليا في مارس ' الناري '

يدخل فيورنتينا الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق شهر مارس مليء بمواجهات نارية مع كبار إيطاليا سواء في الدوري الإيطالي أو الأوروبي.

وصعد فيورنتينا لدور الـ16 للدوري الأوروبي بعد إقصائه توتنام بنتيجة 3-1 بمجموع اللقائين، أما في الكالتشيو فيحتل الترتيب الخامس برصيد 39 نقطة بعد 24 مباراة.

ويستعرض FilGoal.com مواجهات فيورنتينا في الشهر المقبل، والتي ستشمل كل كبار الفرق الإيطالية دون استثناء.

فيورنتينا سيواجه إنتر، يوفنتوس، لاتسيو، روما، ميلان ثم روما مرة أخرى، وينهي الشهر بلقاء إودينيزي.

فيبدأ فيورنتينا بمواجهة إنتر في الجولة 25 يوم الأول من مارس، ثم الاصطدام بيوفنتوس متصدر البطولة في الخامس من مارس، وكلا المباراتين خارج ملعبه.

ويخرج لمواجهة لاتسيو في التاسع من مارس قبل استضافة ميلان يوم 15 مارس، على أن يحل ضيفا على أودينيزي في آخر مباريات الشهر الناري يوم 22 مارس.

أما في الدوري الأوروبي فيلتقي يوم 12 مارس ذهابا مع روما، وإيابا يوم 19 مارس.

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