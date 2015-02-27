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قرعة الدوري الأوروبي - صدام إسباني قوي.. وصراع بين إنتر وفولفسبورج

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قرعة الدوري الأوروبي - صدام إسباني قوي.. وصراع بين إنتر وفولفسبورج قرعة الدوري الأوروبي - صدام إسباني قوي.. وصراع بين إنتر وفولفسبورج

أسفرت قرعة دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي عن صدام إسباني خالص بين سيفيليا وفياريال، ومواجهة نارية بين إنتر ميلان وفولفسبورج

وأقيمت القرعة عصر الجمعة بمدينة نيون السويسرية، ونتج عنها مباراتين بين فريقين من دولة واحدة.

فسيلعب سيفيليا حامل لقب البطولة أمام مواطنه فياريال، بينما سيطمح روما للثأر عندما يلاقي فيورنتنيا..إذ فاز الأخير بمباراة الفريقين الأخيرة وأطاح به من دور الـ8 لمسابقة كأس إيطاليا.

على الجانب الأخر يلتقي إنتر ميلان العملاق الإيطالي مع فولفسبورج الألماني الذي يقدم مستويات رائعة هذا الموسم محتلا المركز الثاني في الدوري خلف بايرن ميونيخ المتصدر.

وستلعب مباريات الذهاب من هذا الدور يوم 12 مارس المقبل، وبعدها بأسبوع ستقام لقاءات العودة.

وجاءت مباريات دوري الـ16 على النحو التالي..

إيفرتون الإنجليزي ضد دينامو كييف الأوكراني.

دنيبرو الأوكراني ضد أياكس الهولندي.

زينيت الروسي ضد تورينو الإيطالي.

فولفسبورج الألماني ضد إنتر ميلان الإيطالي.

فياريال الإسباني ضد سيفيليا الإسباني.

نابولي الإيطالي ضد دينامو موسكو الروسي.

كلوب بروج البلجيكي ضد بشيكتاش التركي.

فيورنتينا الإيطالي ضد روما الإيطالي.

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