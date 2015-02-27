رونالدو هذا الموسم.. 40 ضربة حرة والحصيلة 0

يبذل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أيقونة ريال مدريد الإسباني، جهدا كبيرا لتطوير أدائه ومهاراته، ورفع معدلاته التهديفية بإستمرار للبقاء على قمة لاعبي العالم، لكنه يعاني من مشكلة عويصة مع تسديد الضربات الثابتة.

وسجل رونالدو هذا الموسم 38 هدفا هذا الموسم في 35 مباراة رسمية، لكنه لم يسجل أي هدف من مخالفات ثابتة، رغم أنه المكلّف الأول بتنفيذها.

ومنذ هدفه الشهير في مرمى بايرن ميونخ الألماني في إياب نصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا (4-0) يوم 29 أبريل 2014 ، لم يسجل "صاروخ ماديرا" أي هدف من مخالفة ثابتة، بعدما أخفق في "40 محاولة".

وتدهورت فاعلية رونالدو في تنفيذ الضربات الثابتة بشكل غريب، ففي موسمه الأول مع الريال (2009-2010) سجل 6 أهداف من تلك الطريقة، وفي الموسم التالي (2010-2011) سجل 5 أهداف.

وفي موسم (2011-2012) سجل رونالدو 4 أهداف، لتنخفض الى 3 أهداف في موسم (2012-2013)، ثم ارتفعت الى 5 أهداف في موسم (2013-2014).

وإجمالا سجل صاحب الكرات الذهبية الثلاثة 23 هدفا من ضربات ثابتة خلال مسيرته مع الريال (13 في الليجا - 7 في دوري الأبطال - هدف في كأس الملك).

وعجز رونالدو عن تسجيل أي هدف من مخالفة مباشرة في المباريات امام الغريم برشلونة، رغم تسجيله 14 هدفا في الكلاسيكو.

في المقابل يملك الويلزي جاريث بيل معدلا تهديفيا أفضل في المخالفات المباشرة، رغم أنه سدد أقل من نصف المخالفات التي نفذها رونالدو.

ويتفوق الغريم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة في تلك النقطة ايضا هذا الموسم بتسجيله هدفين من مخالفتين امام سيفيليا وأثلتيك بلباو.

ويحرص رونالدو على إعطاء المخالفة التي يسددها طابعا جماليا تمثيليا من خلال قياس عدد من الخطوات للوراء وفتح الساقين والتنفس بعمق وتوجيه نظرة حادة نحو المرمى، لكن في أغلب الأحيان تصطدم التسديدة بالجدار البشري أو تحلق نحو المدرجات.

واعترف رونالدو مؤخرا بحاجته لتحسين طريقة تسديده للمخالفات والتركيز بشكل أكبر على إصابة المرمى.