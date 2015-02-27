هنري: سأقبل تدريب أرسنال إذا عرض علي ذلك

أكد النجم الفرنسي المعتزل تييري هنري أنه سيوافق على تدريب أرسنال إذا عرض عليه الأمر.

هنري والذي التحق مؤخرا بأكاديمية أرسنال كمدرب للناشئين، أكد أن معرفة الشخص بكرة القدم غير كافية من أجل توليه تدريب أحد الفرق الكبرى.. ولكنه لا يستطيع أن يرفض تدريب المدفعجية.

تحدث صاحب الـ37 عاما للبرنامج الإنجليزي (ذا جوناثان روس شو) قائلا:"لا أعلم إلى متى سيستمر فينجر مع الفريق".

واستدرك"أريد فقط أن أكون جاهزا لأن أصبح مدربا في المستقبل، تدريب أرسنال هو حلم.. ولكن بصراحة أحتاج للتعلم أولا.. هذا أهم شيء".

وأردف "ليس معنى أنك تعرف اللعبة، أنك تستطيع التدريب.. أريد فقط التعلم".

وعند سؤال بطل العالم السابق عن قراره حال تلقيه عرضا لتدريب أرسنال، أجاب قائلا:"لا أستطيع رفض أرسنال، لذا سأوافق على العرض".

ويذكر أن الحديث عن رحيل مدرب أرسنال الحالي أرسين فينجر قد أثير مجددا عقب تلقيه الخسارة على ملعبه 3-1 أمام موناكو في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويعد تييري هنري هو الهدف التاريخي لأرسنال الإنجليزي إذ سجل 228 هدفا في الفترة من 1999 حتى 2007 بالإضافة لفترة إعارة في 2012.