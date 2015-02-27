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يونايتد يفقد فان بيرسي لأسبوعين على الأقل

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يونايتد يفقد فان بيرسي لأسبوعين على الأقل يونايتد يفقد فان بيرسي لأسبوعين على الأقل

يونايتد يفقد فان بيرسي لأكثر من إسبوعين

أكد لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد أن لاعب الفريق روبن فان بيرسي سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة قد تمتد لأكثر من إسبوعين بسبب الإصابة.

فان بيرسي والذي خرج مستبدلا بسبب الإصابة أمام سوانزي سيتي، سيغيب لفترة طويلة لم تتحدد إلى الآن بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.

تحدث المدرب الهولندي للصحفيين قائلا:"فان بيرسي لديه إصابة في الكاحل".

واستدرك"ستتطلب الكثير من الوقت للتعافي".

وأضاف"ليس أسبوعا أو إثنين، علينا أن ننتظر ونرى متى سيمكنه العودة للمشاركة مع الفريق".

وشارك الهداف التاريخي لمنتخب هولندا في 24 مباراة معه الشاطين الحمر هذا الموسم، سجل خلالها عشرة أهداف.

وعلى الأرجح سيأخذ الكولومبي راداميل فالكاو مكان فان بيرسي في قئمة يونايتد التي ستواجه سندرلاند في المباراة المقبلة بالجولة 27 من مسابقة الدوري.

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