مورينيو عن تألق صلاح: هذا ما نريده

أكد جوزيه مورينيو أن مشاركة محمد صلاح مع فيورنتنيا هي الشيء الأهم بالنسبة لناديه تشيلسي.

وكان صلاح قد سجل الهدف الثاني لفريقه فيورنتينا أمام توتنام في مباراة دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي والتي فاز بها الفيولا 2-0، ليضرب موعدا مع روما في دور الـ16 من البطولة.

ويلعب صلاح لفيورنتينا معارا من فريق تشيلسي، وأكد مدرب الأخير أن مشاركة صلاح مع الفيولا شيء مهم بالنسبة للنادي الإنجليزي.

قال المدرب البرتغالي في مؤتمر صحفي:"صلاح ذهب إلى هناك من أجل المشاركة، من أجل الحصول على كثير من الوقت في أرضية الميدان".

وأضاف "وهذا الشيء الوحيد الذي يثير اهتمامنا".

وسيخوض صلاح مواجهة صعبة الأحد المقبل في الدوري الإيطالي حين يحل ضيفا مع فريقه فيورنتينا على نادي إنتر ميلان بالجولة 25 من عمر المسابقة.

وسجل الجناح المصري 3 أهداف وصنع هدفا في 5 مباريات شارك فيهم مع فيورنتينا منذ انتقاله إليه في يناير الماضي.