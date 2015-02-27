فيديو - ليفربول يخسر ضربات الترجيح لأول مرة أوروبيا أمام بيشكتاش

ودع ليفربول مسابقة الدوري الأوروبي أمام فريق بشيكتاش التركي بركلات الترجيح، لتصبح المرة الأولى في تاريخ النادي الإنجليزي يغادر فيها مسابقة قارية عن طريق الضربات الترجيحية.

وكان ليفربول قد غادر مسابقة الدوري الأوروبي من دور الـ32 بعد الخسارة بركلات الترجيح 5-4 أمام مضيفه بشيكتاش، عقب انتهاء المباراة بفوز الأخير 1-0.. وكان لقاء الذهاب في إنجلترا قد انتهى بفوز الحمر 1-0 عن طريق ركلة جزاء نفذها ماريو بالوتيللي.

ولم يخسر ليفربول قبل ذلك أي مباراة أوروبية بركلات الترجيح.. إذ توج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1984 على حساب روما، في أول مباراة قارية يخوض فيها ركلات الترجيح.

وتوج الفريق بعد ذلك باللقب مرة أخرى على حساب فريق إيطالي بركلات الترجيح، نهائي 2005 التاريخي ضد ميلان والذي عاد فيه ليفربول من التأخر في النتيجة 3-0.

ولعب ليفربول ركلات الترجيح على المستوى الأوروبي لأخر مرة عام 2007 ضد تشيلسي في نصف نهائي دوري الأبطال، ونجح في الفوز والتأهل للنهائي..والذي خسره بعد ذلك 2-1 أمام ميلان.

وعلى صعيد كل البطولات، يمتلك ليفربول سجلا رائعا مع ركلات الترجيح.. إذ لم يخسر الفريق سوى ثلاث مرات فقط من 15 مرة لعب فيها ركلات الترجيح.

وقبل مباراة بشيكتاش، لعب ليفربول ركلات الترجيح لأخر مرة أمام فريق ميدلزبروه الإنجليزي في الدور الثالث من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم.. إذ كانت أطول ركلات ترجيحية لعبها الفريق عبر تاريخه، فاز وقتها 14-13على منافسه بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي من المباراة.