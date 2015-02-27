عماد الدين حسين: لقاء الرئيس بالإخوان المنشقين هدفه إصلاح الخطاب الديني

قال رئيس تحرير صحيفة الشروق الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، إنّ اللقاء الذي دار بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والثلاثة المنشقين عن جماعة الإخوان المسلمين كان هدفه محاولة إصلاح الخطاب الديني، وكيفية التعامل مع ظاهرة التطرف، لأنّ هذه الأفكار المتطرفة لا تُواجه إلا بالأفكار.

وأضاف حسين في لقاءٍ له بِبرنامج “مصر في ساعة”، الذي يُذاعُ على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلامية سوزان الجزامي، أنّ محاربة ظاهرة التطرف تأتي من خلال منع شباب جدد للانضمام للجماعات المتطرفة.

وأوضح حسين أنّه يجب أن نبدأ بمخاطبة المجتمع لمنع انضمام الشباب إلى الجماعات المتطرفة، وأنه جاء الوقت لمخاطبة المجتمع، وأنه ينبغي أن تكون هناك استراتيجية موحدة يلتف حولها الجميع لمحاربة التطرف، مؤكداً أنه لا يمكن أن يكون الإخوان المنشقين الذين قابلوا السيسي أمس، قد طرحوا فكرة المصالحة مع الرئيس.

ونوّه حسين إلى أنّه لا يمكن لجماعة الإخوان المسلمين أن تعود للحياة السياسية بالطريقة التي كانت عليها قبل ذلك، وأنه في نفس الوقت يجب أن يتم السماح للإسلاميين الذين لم يُمارسوا العنف لممارسة العمل السياسي، قائلاً: “فكرة المصالحة ودفع الدية انتهت”.