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محافظ الإسكندرية يتصدر ماراثون للدراجات بالشاطبي.. ويرفض التقاط «سيلفي» مع الفتيات

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شارك محافظ الإسكندرية هاني المسيري، صباح اليوم الجمعة،و الدكتور محسن حسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، في ماراثون للدراجات من أمام سور المنتزه إلى مسرح بيرم التونسي بمنطقة الشاطبي وسط حضور مئات الشباب.

وقام المسيري بإرتداء الزي الرياضي والذي كتب عليه”Egypt”، والتقط الشباب معه عددًا من الصور التذكارية، فيما رفض التقاط الصور “سيلفي” مع الفتيات المشاركات.

ومن جانبه قال المسيري في كلمته الموجه إلى الشباب “أتوجه ابالشكر لجميع المؤسسات الحكومية المختلفة، الراعية للماراثون، لأن الرياضة أمر صحي ويجعل الإنسان نشط، وأنه سيتم تخصيص جزء من ميزانية المحافظة لإقامة المهرجانات والماراثونات، لتشجيع الأندية على إقامة مبارايات وبطولات، لجذب العنصر الأجنبي، وتنشيط السياحة.

وأضاف:” يجب علينا جميعاً أن نشكر رجال النظافة على كورنيش الإسكندرية، لدورهم في تنظيف المحافظة، وعقب الانتهاء من فعاليات الماراثون، نقوم بتنظيف أماكنا من زجاجات المياه”.

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