شيخ الأزهر يٍٍٍكلف وفد برئاسة شومان للمشاركة بمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

أعلن الأزهر الشريف أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب سيوفد غدًا الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، على رأس وفد من كبار علماء الأزهر لينوب عنه في حضور مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وذلك لعدم تمكُّنِ شيخ الأزهر من الحضور لتعرُّضه لنزلة بردٍ عقب عودته من المشاركه بمؤتمر مكافحة الإرهاب بمكَّةَ المُكرَّمة، وأدائه العمرة.

ويُوفد شيخ الأزهر لحضور فعاليات المؤتمر كلًّا مِن الدكتور محيي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والمستشار محمد عبد السلام، المستشار القانوني والتشريعي لشيخ الأزهر، والدكتور عبدالحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، وعدداً مِن علماء الأزهر الشريف حسب الدعوات الموجَّهة من وزارة الأوقاف.

يُذكر أنَّ المؤتمر العام الرابع والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية سوف يُعقد تحت عنوان “عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه.. طريق التصحيح” ويشارك في جلسته الافتتاحية الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر نائبًا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، و الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وعدد من القيادات والعلماء بالأزهر الشريف.