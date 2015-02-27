مصرع سيدة وإصابة 13 آخرين فى حادث سير على الطريق الزراعى بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 13 آخرون، اليوم الجمعة، بكسور وجروج متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث سير على الطريق الزراعى السريع بكفر الدوار بمحافظة البحيرة .

كان مدير أمن البحيرة اللواء محمد فتحى إسماعيل تلقى إخطارا يفيد بمصرع سعاد أبوالفتوح بدوى (59 عاما - ربة منزل) ومقيمة بأبوالمطامير ، وإصابة 13 شخصا ، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى على الطريق الزراعى السريع اتجاه القاهرة أمام مدخل الإذاعة بكفر الدوار.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى كفر الدوار العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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