محافظ بورسعيد يلتقي مجلس إدارة النادي المصري

عقد اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد اجتماعا مع مجلس إدارة النادي المصري، لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالنادي.

وأكد المحافظ خلال الإجتماع أنه متابع للأمور داخل النادي، وأنه يقدر تماماً ويعلم علم اليقين مدى عشق مواطني بورسعيد وشعبها لناديهم العريق.

وطالب المحافظ خلال اللقاء بضرورة وضع سقف معين عند التعاقد مع اللاعبين لايمكن تجاوزه بما يتناسب مع الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد وأشار المحافظ بأن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لن تألوا جهداً فى تقديم كافة سبل الدعم والمساندةلأندية المحافظة في ضوء الإمكانيات المتاحة.

وأضاف بضرورة الإهتمام بالناشئين وعودة الكشاف داخل النادي للبحث عن المواهب والذي يستطيع جلب اللاعبين من الأندية المغمورة بأسعار قليلة ودعا المحافظ إلي بث روح البطولة والإنتصار لدي اللاعبين وتحفيزهم وذلك لإسعاد أهالي المحافظة الذين يتأثرون بنتائج الفريق وعودة الفريق كسابق عهده .

وقام المجلس بعرض أحوال النادي الفنية والمادية مؤكدين بأنهم يبذلوا قصاري جهدهم في البحث عن مصادر تمويل تدعم الفريق في إستكمال مسيرتة ولفت رئيس النادي ياسر يحيي بأن المصري يعتبر من الأندية التي أوفت بأكثر من 50% من مستحقات اللاعبين .

واشار المجلس إلى أن هناك أكثر من 3 لاعبين تم شرائهم بمبالغ غير مرتفعة وأصبحوا الآن من الأعمدة الرئيسية بالمنتخب الأوليمبي، وأن هناك تعاون تام بين أعضاء مجلس الإدارة من أجل إستكمال مسيرة الفريق.