لماذا لا تغسل كيم شعرها إلا مرّة واحدة كلّ 5 أيام؟

كشفت كيم كارداشيان عن أنّها تغسل شعرها كلّ خمسة أيام فقط . وقد فصّلت خطّتها بالكامل، على هذا النحو: في اليوم الأوّل، تترك شعرها متموّجاً على طبيعته. في اليوم التالي تجعله أكثر فوضويّة . في اليوم الثالت تستخدم المملّس لتصفيفه. في اليوم الرابع يمكن أن يكون على شكل ذيل حصان. أما في اليوم الخامس، فتغسله مرة جديدة.

كان غسل الشعر بشكل معتدل حاجة أساسيّة، لتغذيته والعناية الكاملة به. أما اليوم، فأصحاب الشعر الجافّ غالباً ما يجدون غسل الشعر غير المكثّف يساعد في الحفاظ على الزيوت الطبيعيّة وعلى تموّجات أكثر دقة...

إذا كنت ترغبين في الحصول على ذلك، يمكنك أن تسيري على خطى كارداشيان.