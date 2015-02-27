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9 خطوات لفك تشابك الشعر المجعّد

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9 خطوات لفك تشابك الشعر المجعّد 9 خطوات لفك تشابك الشعر المجعّد

الجمعة 27-02-2015 16:05

يحتاج الشعر المجعد إلى عناية ورعاية خاصة، كما أنه يحتاج إلى وقت ومجهود إضافي للتقليل من كمية التموجات الموجودة به. فهل فكرتِ من قبل باستغلال هذا الوقت الطويل في محاولة معالجة شعرك والاعتناء به حتى يكون أكثر سلاسةً من ذي قبل؟ أم أنّ وقتك دائماً ما يضيع في محاولة فك التشابك؟
غيري روتين العناية بشعرك الأجعد من اليوم، ليتحول من روتين فك التشابك إلى روتين العلاج. حتى تجمعي بين شعر أنيق من جهة، وأكثر سلاسة من جهة أخرى. إليك دليل "سيدتي نت" للقيام بذلك:

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1.بعد الانتهاء من غسل شعرك ينبغي أن تشطفيه بالماء البارد؛ فالماء البارد يعمل على غلق المسام مما يقلل من تجعيد الشعر.
2.قومي بتصفيف شعرك أثناء الاستحمام. فهذا الأمر سيكون مفيداً جداً في فك التشابك وتمليس الشعر وهو تحت الماء الجاري.
3.استخدمي منتجات الشعر الخفيفة والمناسبة لشعرك. فمنتجات الشعر الأجعد تحتوي على مكونات مرطبة لتساعدك في الحصول على شعر سلس وناعم.
4.استخدمي مشطاً خشبيّاً واسعاً بدلاً من الفرشاة؛ وصففي شعرك المتشابك بلطف من الأسفل إلى الأعلى لتجنب تكسيره.
5.احرصي على قص أطراف شعرك بانتظام كل 8 أسابيع لإبقاء شعرك صحيّاً دائماً.
6.تجنبي استخدام أدوات تمليس الشعر على الشعر المبلل، ولا تكثري من استخدامها بعد تجفيفه.
7.لا تستخدمي أربطة الشعر العادية عند ربط شعرك ولكن استخدمي عصابات الشعر، ويفضل أن تكون قطنيةً.
8.اتركي شعرك فضفاضاً أثناء النوم حتى لا يزيد التجعيد أثناء ذلك.
9.اتبعي نظاماً غذائيّاً صحيّاً، واحرصي على أخذ قسط كافٍ من النوم ليلاً.

 

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سيدتي

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