شفاه منى أبو حمزة حديث البلد!

أطلّت الإعلامية منى أبو حمزة في الحلقة الأولى من الموسم الجديد لبرنامج "حديث البلد"، بعد طول غياب، في وقت كان جمهورها ينتظر إطلالتها الأنيقة، التي اعتادها. فخلال برنامجها "حديث البلد"، تحوّلت أبو حمزة إلى رمز جماليّ للعديد من النساء العربيّات، بفضل تسريحات شعرها وقصاتها وطريقة تطبيق المكياج وحتى بألوان طلاء الأظافر، بالرغم من أنّ الصورة الطبيعية لـ"أبوحمزة" قد تكون هي أهمّ ما ميّز هذه المرأة.

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وها هي منى تعود لتنير الشاشة من جديد، في ظلّ فيض من تعليقات المتابعين التي لم تكن متوقّعة، إذ اعتبر البعض أنّ منى ليست على طبيعتها، وأنها أجرت عمليّات تجميل أثرت في جمالها، فيما ركّز البعض في تعليقاته على شفتيها والبوتوكس الذي شوّه ابتسامتها. ومع ذلك، لا يُمكننا أن ننكر أنّ منى تتميّز بأناقة استثنائيّة.

وأنت ـ سيدتي ـ هل أعجبتك إطلالة منى أبو حمزة الجديدة؟

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