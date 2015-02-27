اكتشاف أدوية جديدة مستخلصة من الإنسان مضادة للبروتين المكون للكولسترول

أكد الدكتور عاطف البحرى أستاذ أمراض القلب بطب قناة السويس، أن هناك أدوية جديدة تم اختراعها وتجربتها على آلاف المرضى الذين يعانون من ارتفاع الكولسترول الوراثى وغير الوراثى.

وقال إن هناك "بروتين" تم اكتشافه عام 2003 يفرز داخل خلايا الكبد ويسمى PCSK9، موضحا أنه يقوم بالاتحاد مع مستقبلات الكولسترول ذات الكثافة المنخفضة الموجودة على سطح خلايا الكبد، والتى تقوم بسحب الكولسترول الضار منخفض الكثافة من الدم وإدخاله مرة ثانية إلى داخل الكبد.

وصرح "البحرى" بأنه قد تم اكتشاف أدوية جديدة تعمل كمضادة لهذا البروتين لتدمير مستقبلات الكولسترول الضار، وتمنع إعادة تصنيعها لتعود مرة ثانية على سطح خلايا الكبد.

وأشار إلى أن ازدياد نشاط هذا البروتين يساعد على زيادة الكولسترول الضار بالدم، ويؤدى إلى مخاطر الشريان التاجى ونقصه يساعد على انخفاض نسبة الكولسترول بقيمة 70% أكثر من الأدوية المستخدمة حاليًا "الاستاتين" ويقلل من حدوث أمراض الشريان التاجى بنسبة 80 : 88%.

وأوضح "البحرى" أن الأدوية التى توقف عمل هذا البروتين مستخلصة جينيا من الإنسان، وتوقف عمل هذا البروتين فى الدم، وبالتالى يزيد عدد المستقبلات الحاملة للكولسترول على سطح خلايا الكبد، مما يؤدى إلى انخفاض ملحوظ فى نسبة الكولسترول الضار وهى تؤخذ بالحقن مرة كل أسبوعين أو كل أربعة أسابيع، وهناك دراسات جارية ستنتهى خلال الأعوام المقبلة لمعرفة مدى أمانها للمرضى وتأثيرها على تخفيض الإصابة بمرض الشريان التاجى.