أخبار عاجلة

"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
8 الصبح - لقاء مع أ/محسن عادل حول برامج الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة الجديدة -
الأمم المتحدة: جرائم الحرب لا تزال مستمرة في سوريا -
1455 راكبًا ومعتمرًا يغادرون ميناءي نويبع وسفاجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

اكتشاف أدوية جديدة مستخلصة من الإنسان مضادة للبروتين المكون للكولسترول

Google+ Print
اكتشاف أدوية جديدة مستخلصة من الإنسان مضادة للبروتين المكون للكولسترول اكتشاف أدوية جديدة مستخلصة من الإنسان مضادة للبروتين المكون للكولسترول
أكد الدكتور عاطف البحرى أستاذ أمراض القلب بطب قناة السويس، أن هناك أدوية جديدة تم اختراعها وتجربتها على آلاف المرضى الذين يعانون من ارتفاع الكولسترول الوراثى وغير الوراثى.

وقال إن هناك "بروتين" تم اكتشافه عام 2003 يفرز داخل خلايا الكبد ويسمى PCSK9، موضحا أنه يقوم بالاتحاد مع مستقبلات الكولسترول ذات الكثافة المنخفضة الموجودة على سطح خلايا الكبد، والتى تقوم بسحب الكولسترول الضار منخفض الكثافة من الدم وإدخاله مرة ثانية إلى داخل الكبد.

وصرح "البحرى" بأنه قد تم اكتشاف أدوية جديدة تعمل كمضادة لهذا البروتين لتدمير مستقبلات الكولسترول الضار، وتمنع إعادة تصنيعها لتعود مرة ثانية على سطح خلايا الكبد.

وأشار إلى أن ازدياد نشاط هذا البروتين يساعد على زيادة الكولسترول الضار بالدم، ويؤدى إلى مخاطر الشريان التاجى ونقصه يساعد على انخفاض نسبة الكولسترول بقيمة 70% أكثر من الأدوية المستخدمة حاليًا "الاستاتين" ويقلل من حدوث أمراض الشريان التاجى بنسبة 80 : 88%.

وأوضح "البحرى" أن الأدوية التى توقف عمل هذا البروتين مستخلصة جينيا من الإنسان، وتوقف عمل هذا البروتين فى الدم، وبالتالى يزيد عدد المستقبلات الحاملة للكولسترول على سطح خلايا الكبد، مما يؤدى إلى انخفاض ملحوظ فى نسبة الكولسترول الضار وهى تؤخذ بالحقن مرة كل أسبوعين أو كل أربعة أسابيع، وهناك دراسات جارية ستنتهى خلال الأعوام المقبلة لمعرفة مدى أمانها للمرضى وتأثيرها على تخفيض الإصابة بمرض الشريان التاجى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365