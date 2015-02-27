أناقة النجمات تطغى على London Fashion Week!

من المعروف عن لندن البريطانيّة تميّزها وتطرّفها في الموضة، فهي أكثر عصريّة وجنوناً من أيّ عاصمة موضة أُخرى؛ وهذا طبعاً ينعكس بشكل أو بآخر على شعبها ونجماتها تحديداً، خصوصاً المهتمّات منهنّ بالموضة، واللواتي هنّ على احتكاك مباشر بها.

وقد بدا ذلك جلياً في أسبوع الموضة للألبسة الجاهزة في لندن لموسم خريف وشتاء 2015، حيث كان زاخراً بالنجمات الإنجليزيات والعالميات اللواتي حضرن خصيصاً لمتابعة عروض دور الأزياء المفضّلة لديهنّ، واللواتي اخترن ملابس مميّزة وعصريّة.

ومن أبرز من تألق في الصفوف الأولى عارضة الأزياء الشابة Cara Delevingne، التي رأيناها في الصفّ الأول لعدد من دور الأزياء مثل Burberry Prorsum، Giles، وTopshop Unique، والتي اختارت دائماً إطلالات مميّزة تناسب أسلوبها المتمرد. كذلك عارضة الأزياء المخضرمة Naomi Campbell اختارت إطلالة رائعة لحضور عرض Burberry Prorsum هو عبارة عن تنّورة باللون الزيتي مع معطف من الفرو. أيقونة الموضة Kate Moss أيضاً كانت بين الحاضرات، وإطلالاتها كالعادة بسيطة ومستوحاة من الروك أند رول. شاهدنا الممثلة السمراء Salma Hayek وقد اختارت إطلالة باللون الأسود لحضور عرض أزياء Hunter. أمّا الممثلة Emily Ratajkowski فقد اختارت فستاناً من الدانتيل الأسود، مع حذاء فضيّ معدنيّ لحضور عرض Giles. كما أنّ عارضة الأزياء الأشهر في الوقت الحالي Kendall Jenner أخذت استراحة من منصّة العرض، وحضرت كضيفة في عرض أزياء Topshop Unique، حيث اختارت إطلالة أنيقة جداً بدرجات الباستيل عبارة عن سروال ذي خصر عالٍ وقميص قصير مع معطف وحذاء باللون البيج. وغير هؤلاء النجمات كثيرات هن اللواتي لفتن أنظارنا بأناقتهن في أسبوع لندن للموضة. وقد اخترنا بعضاً من إطلالاتهن لتشاهديها أنت فتختاري المفضّلة بالنسبة إليك.

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