حرب النجوم تشتعل بين مصمّمي الأزياء اللبنانيين!

لقد باتت فساتين مصمّمي ودور الأزياء اللبنانية مرتبطة بشكل كبير بالسجادة الحمراء وبالنجمات على حدّ سواء. فحين تكون ثمّة مناسبة كبيرة ترغب نجمة ما في حضورها والتألق بأكثر الإطلالات فخامة، نراها تسارع إلى الاختيار من أعمال المصمّمين اللبنانيين الذين باتوا كُثراً على الساحة، وباتت المنافسة شديدة في ما بينهم!

وقد لاحظنا في موسم الجوائز الحالي، خصوصاً في حفل الأوسكار، الإقبال الشديد على أعمال مصمّمي الأزياء اللبنانيين، حيث حملت أجمل إطلالات النجمات تواقيعهم. لكنّ اللافت للنظر أنّ حصّة المصمّم Zuhair Murad كانت الحصّة الأكبر، إذ إنّ 8 نجمات تألّقن بتصاميمه، ما حقّق تفوّقه على أيّ مصمّم آخر أو دار أزياء. كانت جميع الإطلالات مُذهلة، ابتداءً بإطلالة Jennifer Lopez في حفل Vanity Fair الذي جاء عقب الأوسكار، إلى إطلالة Rita Ora في حفل توزيع جوائز الـ Brit، مروراً بإطلالات Sofia Vergara، وJane Fonda، وLily Collins وغيرهن... أمّا Elie Saab فقد حلّ في المركز الثاني، وكانت له إطلالتان مُذهلتان على السجّادة الحمراء، الأولى لـ Jennifer Lopez في حفل الأوسكار، والثانية للممثلة الشابة Emma Stone بالفستان الأخضر، الذي ناسبها بشكل كبير وناسب لون شعرها الأصهب.

ومن المصمّمين اللبنانيين الذين زيّنوا بإبداعاتهم السجّادة الحمراء، Reem Acra التي ألبست الممثلة Nina Dobrev فستاناً أحمر من تصميمها، وكذلك Georges Hobeika الذي اختار Paula Patton على فستان أسود جميل، وأيضاً Georges Chakra الذي رأينا تصميمه على Queen Latifa، وغيرهم من المصمّمين مثل Mireille Dagher، وAshi Studio، وCharbel Zoe، وGemy Maalouf.

لكن إبداعات Zuahir Murad المتتالية مكّنته من التربّع على عرش أبرز المصمّمين اللبنانين لهذا الموسم، فهل تعتقدين أنّ تصاميمه هي الأجمل والأكثر تميّزاً؟

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