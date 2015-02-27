أسبوع ميلان للموضة: بين صخب Moschino وهدوء Fendi و Prada

بيروت - هلا جرجورة

اليوم الثاني من أسبوع الموضة في ميلان لموسم خريف وشتاء 2015-2016 للألبسة الجاهزة كان زاخراً بأهمّ أسماء بيوت الأزياء الإيطالية، مثل: Prada، Fendi، Max Mara، Moschino، وJust Cavalli. وقد قدّم ـ طبعاً ـ كُلٌّ منهم الموضة على طريقته الخاصّة، ومن منظوره الخاصّ، حيث رأينا هدوءاً وأناقة من ناحية التصاميم والألوان لدى البعض، ورأينا صخباً وعصريّة لدى البعض الآخر.

فالمديرة الإبداعية Miuccia Prada اعتمدت بشكل كامل على درجات الباستيل، فقدّمت مجموعة كاملة لدار Prada من هذه الألوان الهادئة، مع تصاميم أنيقة كشفت عن حرفة عالية في التفصيل، كما جسّدت الرومانسيّة من خلال الورود التي استعملتها كـ"بروشات" على السترات.

وكان الهدوء واضحاً لدى Max Mara حيث رأينا تدرّجات البيج، والرمادي، والأخضر الفاتح، والأزرق الشاحب على مجموعة استوحيت خطوطها من ربّات البيوت الأنيقات في فترة الخمسينات، ومن النساء العاملات في تلك الفترة أيضاً.

أما Karl Lagerfeld فقد قدّم مجموعة رائعة لدار Fendi استوحاها من الهندسة المعمارية لـ Palazzo della Civiltà، حيث رأينا الكثير من المعاطف ذات الأحجام الكبيرة، وكثيراً من القصّات المستقيمة واستعمال الفرو الكثير، خصوصاً في الاكسسوار، في وقت لم تخلُ المجموعة من إحساس فترة الستينات.

من ناحية أُخرى، نقلنا Jeremy Scott في مجموعته الثالثة لدار Moschino إلى عالم صاخب مليء بالألوان والأفكار والرسومات، التي استوحاها من شخصيّات الرسوم المتحركة الأكثر شهرة، كما من فنّ الشارع الـGraffiti Art، وطبعاً من ثقافة الـPop التي يعشقها.

أمّا مجموعة Just Cavalli فقد كانت موجّهة إلى الشابات المعاصرات، وعكست الأسلوب البوهيمي بطريقة غير تقليدية، إذ رأينا الطبعات الملوّنة والفرو والتصاميم المستوحاة من الستينات والسبعينات، وقليلاً من عالم الـ Punk الدراماتيكيّ؛ وكلّ ذلك في إطار عصريّ وأنثويّ.

هذا أبرز ما يُميّز أسبوع ميلان للموضة، الذي يزخر بالكثير من التنوّع، والإبداع، والعصرية.