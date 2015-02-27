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بالصور.. مسيرات للإخوان بالإسكندرية لرفض تنفيذ حكم الإعدام على صاحب موقعة سيدى جابر

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بالصور.. مسيرات للإخوان بالإسكندرية لرفض تنفيذ حكم الإعدام على صاحب موقعة سيدى جابر بالصور.. مسيرات للإخوان بالإسكندرية لرفض تنفيذ حكم الإعدام على صاحب موقعة سيدى جابر

جانب من مسيرات الإخوان بالإسكندرية

نظمت، اليوم الجمعة، جماعة الإخوان وأنصارهم مسيرات فى عدة مناطق فى محافظة الإسكندرية ومنها “سيدى بشر – العوايد – العصافرة – محرم بك – العجمى والرمل”، وذلك لرفضهم تأييد حكم المحكمة على محمود حسن رمضان عبد النبى، والمقرر تنفيذ الحكم غدا  السبت، وقد قاموا بإشعال الشماريخ وإرهاب أهالى المناطق، وتدخلت قوات الأقوال الأمنية المكونة من قوات الشرطة والجيش، من فض التظاهرات والقبض على بعض العناصر المشاركين فيها.

يذكر أن المتهم محمود رمضان قد قام بطعن طفل وإلقاء من أعلى سطح عمارة فى منطقة سيدى جابر وقد أثبتت مقاطع الفيديو التى تم تداولها قيامه بالحادثة، وأثناء المحاكمة أعترف المتهم بقيامه بالواقعة.

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