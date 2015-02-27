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مجهول يطلق النار على ربة منزل وأولادها بالدقهلية

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مجهول يطلق النار على ربة منزل وأولادها بالدقهلية مجهول يطلق النار على ربة منزل وأولادها بالدقهلية
أطلق مجهول النار على ربة منزل وطفلين من أبنائها داخل منزلهم بقرية اويش لحجر التابعة لمركز المنصورة، ما أسفر عن إصابتهم بإصابات خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى العام.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من الرائد رامى الطنطاوى رئيس مباحث المنصورة بإصابة سيدة واثنين من أبنائها بإصابات خطيرة بعد إطلاق مجهول النارعليهم داخل منزلهم، وتم نقلهم إلى المستشفى العام بالمنصورة فى حالة خطيرة، ولم يتمكن رجال المباحث من سؤال السيدة لسوء حالتها الصحية.

ورجحت التحريات أن يكون أحد أقارب المجنى عليهم هو مرتكب الجريمة.. تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365