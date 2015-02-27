مباحث مطروح تضبط 5 من مروجى المخدرات وبحوزتهم كميات متنوعة

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح وأقسام الشرطة، من ضبط 5 متهمين يعملون فى تجارة وترويج المواد المخدرة المختلفة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث إدارة قوات الأمن بمطروح من ضبط "عصام.ع.ز.ا" 20 سنة عاطل مقيم عزبة السلام مطروح أثناء زيارته لأحد أقاربه بالسجن متلبسًا بحيازة 13 قطعة متوسطة الحجم لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالى 50 جراما وعدد 10 أقراص لعقار التامول المخدر، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى .

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح من ضبط "أحمد.ع .ع . ع" 20 سنة عاطل مقيم عزبة السلام مطروح متلبسًا بحيازة 35 قطعة متوسطة الحجم لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالى 75 جرامًا، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العلمين أثناء قيامهم بالمرور الأمنى بدائرة القسم من ضبط "أشرف.أ. ن.ع " 42 سنة مزارع حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية مقيم غوط رباح بمرسى مطروح متلبسًا بحيازة 275 قرصا لعقار الترامادول المخدر، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة برانى والقوة المرافقة من ضبط المدعو "ع ر ب ح" 24 سنة مزارع مقيم الصعيطى برانى متلبسًا بحيازة 3 قطع متوسطة الحجم لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالى 50 جراما، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار .

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجارِ عرض المتهمين والمضبوطات على النيابة العامة للتحقيق.