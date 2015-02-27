سقوط "النسر" صاحب أكبر دولاب مخدرات و4 من مساعديه فى الجيزة

نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى القضاء على أكبر "دولاب" مخدرات بالمحافظة والمسمى بدولاب "النسر"، حيث تم القبض على تاجر المخدرات القائم عليه 4 من مساعديه، وضبط بحوزتهم كمية كبيرة من الحشيش، بالإضافة إلى أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة وهواتف محمولة ومبلغ 38 ألف جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزه تفيد بمكان تردد "عامر.ح.م" وشهرته النسر صاحب أكبر دولاب مخدرات الجيزة، والمسئول عن ترويج مخدر الحشيش بأنحاء المحافظة، وبإخطار اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزه كلف رجال المباحث بسرعة ضبط المتهم فى حالة تلبس.

ومن خلال الاستعانة بأحد المصادر السرية تم رصد تحركات المتهم، وبإعداد كمين له تمكن المقدم علاء فتحى رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة ومعاونيه النقيبان ميخائيل فرج وهيثم خلف من محاصرة المتهم والقبض عليه، بالإضافة إلى ضبط كل من "حمادة.م.ا" وشهرته السويسى و"حسام.س.ا" و"هشام.س.ح"و"عماد.م.ع" عاطلين، وضبط بحوزتهم 243 قطعة حشيش، بالإضافة إلى سلاح نارى "فرد روسى" وطلقتين وهواتف محمولة وأسلحة بيضاء ومبلغ 38 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المضبوطات للاتجار بها وترويجها على عملائهم، فأخطر اللواء كمال الدالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.