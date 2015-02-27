أخبار عاجلة

"مدبولي" ومحافظ سوهاج يُسلمان عقود وحدات الإسكان لمستحقيها -
محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة بمؤسسة البنات.. صور -
المنيا تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. اليوم -
"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط "النسر" صاحب أكبر دولاب مخدرات و4 من مساعديه فى الجيزة

Google+ Print
سقوط "النسر" صاحب أكبر دولاب مخدرات و4 من مساعديه فى الجيزة سقوط "النسر" صاحب أكبر دولاب مخدرات و4 من مساعديه فى الجيزة
نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى القضاء على أكبر "دولاب" مخدرات بالمحافظة والمسمى بدولاب "النسر"، حيث تم القبض على تاجر المخدرات القائم عليه 4 من مساعديه، وضبط بحوزتهم كمية كبيرة من الحشيش، بالإضافة إلى أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة وهواتف محمولة ومبلغ 38 ألف جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزه تفيد بمكان تردد "عامر.ح.م" وشهرته النسر صاحب أكبر دولاب مخدرات الجيزة، والمسئول عن ترويج مخدر الحشيش بأنحاء المحافظة، وبإخطار اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزه كلف رجال المباحث بسرعة ضبط المتهم فى حالة تلبس.

ومن خلال الاستعانة بأحد المصادر السرية تم رصد تحركات المتهم، وبإعداد كمين له تمكن المقدم علاء فتحى رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة ومعاونيه النقيبان ميخائيل فرج وهيثم خلف من محاصرة المتهم والقبض عليه، بالإضافة إلى ضبط كل من "حمادة.م.ا" وشهرته السويسى و"حسام.س.ا" و"هشام.س.ح"و"عماد.م.ع" عاطلين، وضبط بحوزتهم 243 قطعة حشيش، بالإضافة إلى سلاح نارى "فرد روسى" وطلقتين وهواتف محمولة وأسلحة بيضاء ومبلغ 38 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المضبوطات للاتجار بها وترويجها على عملائهم، فأخطر اللواء كمال الدالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365