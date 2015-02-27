انفجار سيارة دون معرفة الأسباب أمام مول كارفور بالعبور

انفجرت سيارة أثناء وقوفها أمام مول كارفور بالعبور، ما أدى لتحطم فى مؤخرتها ومقدمتها، وانتقلت قوات الدفاع المدنى وخبراء المفرقعات ولم تعثر على أى مواد متفجرة.

تلقى العقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى بالقليوبية إخطارا بسماع دوى انفجار أمام كارفور، وانتقلت قوات الأمن وخبراء المفرقعات وتبين أن الصوت مصدره سيارة "عبد الرحمن.م.ج" أثناء تواجده بصحبة زوجته ووالدتها داخل كارفور وبفحص السيارة تبين إصابتها بتلفيات فى المقدمة والمؤخرة، ولم يتم التوصل إلى سبب الانفجار حتى موعد كتابة هذه السطور.