ضبط مسجلين تخصصا فى سرقة الطلبة بالإكراه وبحوزتهما أسلحة ببورسعيد

ألقى رجال مباحث بورسعيد القبض على اثنين من الأشقياء لارتكابهما 10 جرائم سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وتحرر المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تعددت البلاغات للواء فتح الله حسنى مدير إدارة البحث الجنائى بقيام مجهولين بسرقة هواتف المحمول باهظة الثمن من المواطنين وخاصة طلبة المدارس تحت تهديد السلاح وكافة متعلقاتهم.

على الفور كلف اللواء فيصل دويدار مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد ضباط وحدات البحث الجنائى بأقسام الشرطة بسرعة كشف مرتكبى جرائم السرقة وتحديد هويتهم واستعادة المسروقات.

وأكدت تحريات النقيب هيثم ماجد رئيس مباحث قسم شرطة الضواحى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع كل من "أ ر ع" و"م ا ق" واللذين سبق اتهامهما فى عدد من القضايا وكونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين خاصة هواتف المحمول باهظة الثمن تحت تهديد سلاح من خلال سيارة تحمل لوحات معدنية رقم 6643 ط ع أ.

وبتقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث بورسعيد من ضبط المتهمين وبحوزة الأول سلاح نارى عبارة عن "بندقية آلية" عيار 7.62 × 39 مم وخزينة بداخلها 5 طلقات من ذات العيار وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال وبحوزة الثانى سلاح نارى عبارة عن "طبنجـــة" سوداء اللون عيار 9 مم قصير.

وبمواجهتهما بما توصلت إلية التحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب 10 وقائع سرقة هواتف محمول من طلبة المدارس وخاصة صغار السن وبيعها لأحد أصحاب محلات المحمول وآخر صاحب محل مفاتيح.

وتحرر المحضر اللازم والتحفظ على السلاح المضبوط بحوزتهما وإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات تمهيدا لمحاكمتهما.