أنقرة: تدريب المعارضين السوريين يبدأ مطلع الشهر المقبل

ذكرت وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة، أن تدريب المقاتلين المعارضين السوريين سيبدأ فى الاول من مارس المقبل.

ونقلت وكالة الاناضول للانباء التركية عن المتحدث باسم الوزارة تانجو بيلجيتش قوله إنه لا يمكنه تقديم مزيد من التفاصيل الفنية.

وكانت تركيا والولايات المتحدة قد اتفقا هذا الشهر على بدء تدريب المعارضين فى أعقاب خلافات شديدة بشأن تفاصيل اتفاق.

وتريد أنقرة ان يتصدى المعارضون لقوات الرئيس السورى بشار الاسد بالإضافة إلى عناصر تنظيم داعش لكن واشنطن تركز على تدمير قدرات المتطرفين الاسلاميين كإحدى أولوياتها.

وتتعرض تركيا لضغوط بسبب حدودها التى يسهل اختراقها مع سورية والتى يستخدمها الجهاديون لدخول البلاد وموقفها غير الواضح فيما يتعلق بالحملة العسكرية التى تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.

وقال جيمس كلابر رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية الامريكية أمام إحدى لجان مجلس الشيوخ أمس الخميس إن قتال داعش لا يمثل أولوية لانقرة وهى عضو فى حلف شمال الاطلسى (الناتو).

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