عضو بـ"النور" يطلق النار على أسرته ويصيب زوجته ونجليه ويهرب بالدقهلية

فى مفاجأة من العيار الثقيل، اعترفت "روان" 6 سنوات ابنة "عماد ع" من قرية اويش الحجر بالدقهلية، والتى أطلق مجهول النار عليها وأصاب والدتها واثنين من أشقائها بالنار، أن والدها هو من أطلق النار عليهم أثناء عودتهم من مدينة المنصورة .

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارا من النقيب عبد الكريم عوض رئيس إدارة تأمين مستشفى طوارئ المنصورة بوصول "شهيرة ع" 38 سنة ربة منزل، و"يوسف ع" 12 سنة وشقيقته "سارة" 10 سنوات مصابين بأعيرة نارية فى الرأس داخل سيارة ملك والدهم "عماد ع" 41 سنة أحد أعضاء حزب النور .

وعلى الفور تم تقديم الإسعافات لهم وفتح غرفة العمليات وإخطار مباحث مركز المنصورة، والتى وصلت على الفور، وبسؤال قائد السيارة عن الواقعة أكد بأنه وجد السيارة أمام منزل العائلة وبداخلها الأم واثنين من أبنائها غارقين فى دمائهم وطفل وطفلة فى حالة من الذعر، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وبسؤال ضباط المباحث لـ"روان ع" أكدت بنشوب مشاجرة بين والدها ووالدتها أثناء خروجهم بمدينة المنصورة وبعد وصولهم أمام المنزل بقرية اويش الحجر قام والدها بإطلاق النار على أمه وأشقائها وفر هاربا، وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها للوصول إلى مكان الأب.