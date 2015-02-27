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الأهالى يشيعون جنازة الخفير "حسن عبد الحكيم" شهيد الواجب بالفيوم

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الأهالى يشيعون جنازة الخفير "حسن عبد الحكيم" شهيد الواجب بالفيوم الأهالى يشيعون جنازة الخفير "حسن عبد الحكيم" شهيد الواجب بالفيوم
شيع الآلاف من الأهالى بقرية بنى صالح بمركز الفيوم والقرى المجاورة لها جنازة الخفير النظامى حسن عبد الحكيم 32 سنة بقوة تأمين نقطة شرطة مبارك بمدينة الفيوم، والذى استشهد فى ساعة مبكرة من صباح اليوم خلال هجوم مسلح على نقطة الشرطة.

كانت محافظة الفيوم قد شهدت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم هجوما مسلحا على عدد من المواقع الشرطية بنفس التوقيت وتبادل إطلاق النيران مع قوات تأمين هذه المواقع وهى نقطة شرطة مبارك بمدينة الفيوم ومركز شرطة إبشواى بمدينة إبشواى وكمين الروس بطريق القاهرة أسيوط الغربى فى نطاق محافظة الفيوم.

وأسفر الهجوم على نقطة شرطة مبارك عن استشهاد خفير نظامى يدعى حسين عبد الحكيم 32 سنة من قرية بنى صالح وإصابة مجند يدعى مصطفى محمد من محافظة القليوبية.

وتم فى نفس التوقيت تفجير عبوتين ناسفتين بنقطتى شرطة سرسنا بمركز طامية وسنرو القبلية بمركز إبشواى.

الإرهاب الأسود يظهر بالفيوم.. مسلحون يستهدفون مركز ونقطة شرطة فى هجومين متزامنين واستشهاد خفير وإصابة مجند..انفجار عبوتين ناسفتين بجوار نقطتى شرطة.. وملثمون يطلقون النيران على كمين بطريق أسيوط الغربى
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