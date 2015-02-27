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بالصور.. سرقة فستان مرصع باللؤلؤ تألقت به "لوبيتا نيونج" فى الأوسكار

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قالت الشرطة الأمريكية، إن فستانا مرصعا باللؤلؤ قيمته 150 ألف دولار صممته دار أزياء كالفن كلاين خصيصا للممثلة الفائزة بالأوسكار لوبيتا نيونج، لترتديه فى حفل أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية هذا العام سرق.
>اللؤلؤ يظهر فى الفستان - 2015-01 - اليوم السابع
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اللؤلؤ يظهر فى الفستان

وقال متحدث باسم إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجليس فى ويست هوليوود "إن الثوب المرصع بستة آلاف لؤلؤة طبيعية بيضاء، سرق من غرفة نيونج فى فندق لندن بويست هوليوود يوم الأربعاء".

وقال جون ميتشيل نائب رئيس الشرطة لرويترز "لم تكن الآنسة نيونج فى الغرفة وقت السرقة".
>لوبيتا على السجادة الحمراء - 2015-01 - اليوم السابع
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لوبيتا على السجادة الحمراء

وكانت إطلالة نيونج بفستان كالفن كلاين، الذى صممه فرانسيسكو كوستا - من أبرز الإطلالات اللافتة على البساط الأحمر فى حفل الأوسكار مساء الأحد.

وقالت نيونج لرويترز إنها ساهمت فى تصميم الفستان مستوحية فكرته من المحيط.
>لوبيتا تتألق فى حفل الأوسكار - 2015-01 - اليوم السابع
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لوبيتا تتألق فى حفل الأوسكار

وفازت نيونج "31 عاما" بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة فى 2014 عن دورها فى فيلم "12 عاما من العبودية" وتحظى اختياراتها للملابس بمتابعة كبيرة.

وقامت نيونج فى حفل هذا العام بتسليم جائزة أفضل ممثل مساعد لجيه.كيه سيمونز.
>لوبيتا نيونج أثناء استلامها جائزة الأوسكار - 2015-01 - اليوم السابع
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لوبيتا نيونج أثناء استلامها جائزة الأوسكار

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