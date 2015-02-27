إقالة مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية وإعادته لمنصبه كـ"كبير أخصائيين"

تشهد مديرية الزراعة بالإسكندرية حالة من الارتباك عقب صدور قرار الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة، بإلغاء قرار تكليف المهندس مجدى مملوك مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية، والذى حمل رقم 251 الصادر بتاريخ 21 فبراير الجارى.

تضمن القرار الوزارى إلغاء القرار السابق رقم 277 لسنة 2014 والذى يقضى بإلغاء التكليف وإعادة وكيل الوزارة إلى منصبة الأصلى كبير الأخصائيين الزراعيين بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعى.

وترددت أنباء داخل المديرية عن أن قرار إقالة وكيل الوزراة بالإسكندرية جاء بسبب مخالفات مالية وإدارية، إلا أن وكيل الوزراة رفض الرد، كما تعذر الوصول إلى محافظ الإسكندرية هانى المسيرى ونائبته الدكتورة سعاد الخولى.