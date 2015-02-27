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فريق طبي مصري إماراتي سعودي تطوعي يجري 12عملية زراعة صمامات قلب للفقراء

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فريق طبي مصري إماراتي سعودي تطوعي يجري 12عملية زراعة صمامات قلب للفقراء فريق طبي مصري إماراتي سعودي تطوعي يجري 12عملية زراعة صمامات قلب للفقراء

أرشيفية

 

أجري الفريق المصري الإماراتي السعودي التطوعي 12 عملية قلب مفتوح لزراعة الصمامات للفقراء من مرضى القلب بمبادرة من ” زايد العطاء ” ، والمستشفى السعودي الالماني ، وجمعية دار البر الاماراتية ، وباشراف نخبة من كبار الأطباء والممرضين ، وبالشراكة مع العديد من المؤسسات الصحية والجامعية المصرية تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية.

وتاتي العمليات القلبية المجانية في إطار برنامج إماراتي مصري تطوعي لعلاج مليون طفل ومسن برئاسة جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري ، واستكمالا للمهام الإنسانية في مختلف القرى المصرية ، والتي استفاد منها ما يزيد عن 600 الف طفل ومسن ، واجرت ما يزيد عن 1000 عملية قلب في العديد من المؤسسات الصحية المصرية الحكومية والجامعية والخاصة وبالتعاون مع الجمعية المصرية للتطوع .

واكد البرفسور المصري احمد الكرداني رئيس جراحة القلب في مستشفى عين شمس الجامعي ، خلال استقباله الوفد الطبي التطوعي الاماراتي ، على أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات الصحية والخاصة والخيرية لتبني مبادرات مبتكرة تعمل على التخفيف من معاناه مرضى القلب الفقراء ، وأشاد بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العمل الإنساني ، مثمنا الجهود الإنسانية لمبادرة زايد العطاء والمستشفى السعودي الالماني وجمعية دار البر، مؤكدا أن التعاون أثمرعلى تنظيم العديد من القوافل الطبية التطوعية واجراء العمليات القلبية المجانية وتجهيز وتطوير وحدات لجراحة القلب المفتوح والعناية المركزة والإقامة ، إضافة الى تبني عمليات زراعة الصمامات القلبية في اطار حملة القلب للقلب وتنظيم العديد من الملتقيات العلمية والإنسانية .

وثمن عبدالله علي بن زايد المدير التنفيذي لجمعية دار البر الاماراتية ، دور الشركاء في العمل الانساني من المؤسسات الصحية الجامعية المصرية والتي ابرزها جامعه عين شمس والجمعية المصرية للتطوع ووزارة الصحة ممثلة في مستشفى الشيخ زايد ،وأكد أن دولة الإمارات هي الأولى عالمياً في المساعدات وفي العطاء الإنساني ، نسبة إلى دخلها القومي ، حيث بلغت مساعداتها 21.6 مليار درهم في عام 2013 ، متجاوزة بذلك أعلى نسبة حققتها أي دولة منذ 50 عاماً

وأكد على حرص مؤسسات الإمارات الإنسانية والخاصة على العمل المشترك مع المؤسسات المصرية الجامعية والإنسانية والخاصة لتبني مبادرات مشتركة لخدمة الفئات المعوزة وبالاخص الاطفال والمسنين ، وأن جمعية دار البر ستعمل مع شركائها لتمكين الكوادر الطبية والجراحية للوصول الى مليون طفل ومسن في مختلف المحافظات المصرية ، مشيرا الي أن الجمعية هي من المؤسسات الخيرية الاماراتية الرائدة في العمل الانساني وتعمل في العديد من دول العالم .

وثمن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة المستشفيات الالمانية والتي قدمت نموذجا مميزا لدور القطاع الخاص في العمل المجتمعي والانساني المستدام من خلال تسخير كوادرها الطبية وإمكانياتها التخصصية العالية في سلسلة مستشفياتها في
> مختلف الوطن العربي لخدمة الفقراء من المرضى في إطار حملة القلب للقلب الإنسانية العالمية.

ا ش ا

 

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