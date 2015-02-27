مصرع تلميذ أسفل عجلات سيارة نقل بقرية في سوهاج‎

لقى تلميذ بالصف الخامس الابتدائى مصرعه، أسفل عجلات سيارة نقل بقرية الغنمية التابعة لمركز البلينا بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد مصرع طفل دهسته سيارة نقل بإحدى قرى المركز، وعلى الفور كلف مدير الأمن مباحث مركز البلينا بعمل التحريات وضبط الجانى.

وتبين أن الطفل يدعى رشوان شحاتة صابر تلميذ بالصف الخامس الإبتدائى بمدرسة الغنيمية الإبتدائية، وأنه أثناء مرور سيارة نقل بسرعة كبيرة أمام مدرسة الغنمية الإعدادية تصادف مرور التلميذ الذى صدمته السيارة ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال.

وتم نقل جثمان الطفل لمستشفى البلينا المركزى، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تكثف أجهزة الأمن من مجهوداتها لضبط مرتكبى الواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة.