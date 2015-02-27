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فرنسا وبريطانيا: مستقبل سوريا لا يمكن أن يشمل بشار الأسد

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فرنسا وبريطانيا: مستقبل سوريا لا يمكن أن يشمل بشار الأسد فرنسا وبريطانيا: مستقبل سوريا لا يمكن أن يشمل بشار الأسد
أكد وزيرا خارجية فرنسا لوران فابيوس وبريطانيا فيليب هاموند أن بشار الأسد لا يمكن ان يشكل جزءا من مستقبل سوريا التى دمرتها الحرب على مدى اربع سنوات لأنه يمثل "الظلم والفوضى والإرهاب وهذا ما ترفضه فرنسا وبريطانيا.

و أعرب الوزيران- فى مقال مشترك نشر فى صحيفتى لوموند الفرنسية والحياة-عن قلقهما من محاولة رد الاعتبار "الذاتية"'التى يقوم بها الرئيس السورى، معتبرين انه يحاول- عبر وسائل الاعلام الغربية- استغلال الرعب الذى يثيره المتطرفون ليطرح نفسه كحائط صد ضد الفوضى وهذا خطاب يؤثر على البعض الذين يعتبرون ان الظلم والدكتاتورية أفضل من الفوضى.

و أضاف أن طرح بشار الأسد كحل أمام التطرّف ينم عن عدم معرفة لأسباب الراديكالية، مشيرين إلى ان بعد وقوع اكثر من ٢٢٠ ألف قتيل ونزوح الملايين لا ينبغى التوهم بأن غالبية السوريين يوافقون ان يحكمهم مجددا من يقوم بتعذيبهم.

و اعترف الوزيران ان تنظيم الدولة الاسلامية يشكل تهديدا للجميع وقالا: "من أجل أمننا القومى يجب ان نتغلب على داعش"
>و شدد الوزيران على الحاجة إلى شريك لمواجهة المتطرفين ما يعنى التوصل إلى تسوية سياسية يتم التفاوض بشأنها مع مختلف الأطراف السورية من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم بعض هياكل النظام القائم وممثلى المعارضة من اصحاب الرؤية المعتدلة.

كما أكدا أن بشار الأسد لا يمكن أن يندرج فى هذا الإطار كما انه يواصل أضعاف نفسه، واعدين ببذل كافة الجهود لبلوغ حل تفاوضى.

و يأتى رد الفعل هذا من باريس ولندن على خلفية الجدل الذى اثارته زيارة اربع برلمانيين فرنسيين إلى سوريا حيث التقى ثلاثة منهم بالرئيس السورى فى ظل فشل كل محاولات التفاوض لحل الازمة السورية حتى الان.

و تشكل هذه الزيارة تحديا للسياسة الرسمية الفرنسية القاضية بقطع كافة العلاقات مع الأسد، ومن شأنها تشجيع المطالبين بمعاودة الحوار مع حكومته.

و ادان الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند ورئيس وزرائه مانويل فالس بأشد العبارات مبادرة هؤلاء البرلمانيين، مؤكدين انها لا تحمل أى رسالة رسمية ولا تعكس مطلقا موقف فرنسا من نظام بشار الأسد.
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