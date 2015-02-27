"إيجاس" توقع عقد استيراد 40 شحنة غاز مسال مع "جاز بروم" الروسية

توقع الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" خلال الساعة القليلة المقبلة عقد استيراد 40 شحنة من الغاز الطبيعى المسال مع شركة "جاز بروم" الروسية، بواقع 8 شحنات سنويًّا تبدأ من 2016 حتى 2020.

وقالت مصادر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن التوقيع سيتم قبل حلول شهر مارس المقبل وأنه قد يشمل الاتفاق على توريد بعض الشحنات أيضا للعام الحالى 2015، لسد احتياجات الكهرباء خلال موسم الصيف.

وأشارت المصادر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن تأخير التوقيع كان لإنهاء بعض المفاوضات بشأن موعد وصول الشحنات لمصر، وأسعارها وفقاً لانخفاض أسعار البترول.

وكان المهندس خالد عبد البديع رئيس شركة "إيجاس"، قد أعلن فى وقت سابق أنه يتم حاليًا التفاوض مع وفد من شركة "جازبروم" الروسية للوصول إلى اتفاق لتوريد شحنات من الغاز الطبيعى المسال خلال السنوات القادمة.