غضب في ماسبيرو بسبب "تلميع" التليفزيون المصري لوزير الثقافة على حساب الأبنودي

مصادر: الوزير لم يكن على قائمة ضيوف البرنامج.. ورئيس الاتحاد طلب ظهوره لكي يرد على مهاجميه

كتب : انتصار حسنى منذ 7 دقائق

حالة من الاستياء الشديد، سادت العاملين في القناة الفضائية المصرية مساء أمس، عندما قام المذيع محمد الجندي مقدم برنامج "أهل مصر" باستضافة علاء عبدالعزيز وزير الثقافة في حلقة الأمس من البرنامج، للحديث عن أزمة الفنانين المعتصمين داخل مكتبه منذ ظهر أمس، حيث قام المذيع بـ"تلميع" الوزير بشكل واضح جدا، بحيث كان يوافقه على جميع أراءه المتعلقة بوجود فساد في وزارة الثقافة، وأنه يقوم بتطهيرها، حتى عندما قال الوزير إن الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي حصل من هيئة الكتاب على 50 ألف جنيه كمقدم عقد مقابل قيام الهيئة بإصدار كتبه الجديدة، إلا أنه بعد ذلك قام بإلغاء عقده مع الهيئة، ورفض رد المبلغ.

كما لم يقم المذيع بمحاولة الاتصال هاتفيا بالأبنودي لتوضيح موقفه في اتهامات الوزير، كما لم يقم باستضافة أي طرف آخر من الفنانين أو المثقفين المعتصمين بالوزارة للرد على الاتهامات التي يوجهها لهم الوزير، مما أثار غضب العاملين في "ماسبيرو".

وقد كشفت مصادر، أن وزير الثقافة لم يكن على قائمة ضيوف البرنامج في حلقة الأمس، ولكن تم إجراء اتصالات به بعد أن قام شكرى أبوعميرة رئيس الاتحاد المكلف، بعمل اتصال برئيس الفضائية المصرية من تركيا، يطلب منه ضروة استضافة الوزير للرد على مهاجميه.