محافظ دمياط: إنشاء وحدات صحية جديدة بعزبتى جلال وعتيبة بمركز الزرقا

أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، أنه يجرى إنشاء وحدة صحية بعزبة جلال بقرية سيف الدين ووحدة صحية بعزبة عتيبة بالكاشف الجديد بمركز الزرقا.

وأصدر المحافظ، تعليماته لهيئة الأبنية التعليمية، الجهة المنفذة، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الوحدات الصحية، والتى تعتبر مطلباً ملحاً للأهالى.

من جانبه أكد المهندس حسنى عبد المجيد، رئيس مركز ومدينة الزرقا، فى تصريحات صحفية، أنه تم تسليم هيئة الأبنية التعليمية الموقعين لبدء التنفيذ، طبقا لقرار التخصيص 924 لسنة 2014 لإقامة وحدة صحية بعزبة جلال وقرار التخصيص 263 لسنة 2014 لاقامة وحدة صحية بقرية عتيبة.

>