دراسة بريطانية:زيادة فترات النوم ترتبط بمخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية

أشارت نتائج دراسة حديثة نشرتها دورية علمية لعلوم الأعصاب إلى أن الأشخاص متوسطى العمر والأكبر منهم ممن ينامون أكثر من ثمانى ساعات ليلًا أو من تزيد فترات نومهم بصورة أكبر تتزايد لديهم مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وقال يو لينج من جامعة كيمبردج البريطانية لرويترز هيلث: "ربما ينظر إلى زيادة فترات النوم على أنها مؤشر مبكر على زيادة مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية".

وقال لينج وفريقه الطبى فى تقريرهم إن عدة دراسات سابقة بحثت فى فترات النوم ومخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ووجدت أن كلا من الفترات القصيرة والطويلة على حد سواء يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، كما أن قصر فترات النوم يرتبط بانحسار هذه المخاطر ويرتبط طولها بزيادة هذه المخاطر.

وبحث لينج وزملاؤه بيانات 9692 رجلا وامرأة تتراوح أعمارهم بين 42 و81 عاما ممن أدلوا ببيانات عن فترات نومهم بين عامى 1998-2000 و2002-2004 ورصدت حالات الإصابة بالسكتة الدماغية فى مارس من عام 2009، وخلال فترة البحث التى استمرت 9.5 سنة حدثت 346 حالة إصابة بالسكتة الدماغية.

وجد الباحثون أنه بالنسبة لمن ينامون أكثر من ثمانى ساعات يبلغ مؤشر خطر الإصابة بالسكتة الدماغية 1.46 أما من ينامون أقل من ست ساعات ليلًا فتتزايد مخاطر الإصابة بالسكتة لديهم بنسبة 19 فى المئة.

ويزيد هذا المؤشر إلى 1.87 بالنسبة لمن هم أقل سنا فيما بلغ المؤشر أقصى درجة 3.75 لمن ينامون فترات تتغير من القصيرة إلى الطويلة.