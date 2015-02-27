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أخصائية تغذية: المخبوزات والمشروبات الغازية من أسباب انتفاخ البطن

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أخصائية تغذية: المخبوزات والمشروبات الغازية من أسباب انتفاخ البطن أخصائية تغذية: المخبوزات والمشروبات الغازية من أسباب انتفاخ البطن
انتفاخ البطن هو تراكم لكمية الغازات المحبوسة داخلها، وهو من المشاكل يعانى منها الكثير.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن هناك العديد من الأشخاص يعانون من انتفاخ البطن، وتحتل النساء المركز الأول فى معدلات الإصابة بتجمع غازات البطن، وهو ما يعمل على زيادة حجم وبروز البطن لديهن.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية بعض النصائح لتجنب الإصابة بالانتفاخ و منها:

1- الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من السكر، وثانى أكسيد الكربون وحامض الفوسفوريك، وهو ما يتسبب فى ارتفاع نسبة الشعور بالحرقان ويزيد من نسبة ارتفاع الوزن، وقلة معدل الحرق فى الجسم.
>2- المخبوزات تتسبب فى انتفاخ البطن، ويرجع ذلك إلى احتوائها على نسبة عالية من السكر والخميرة، وهذه العناصر تؤثر على قدرة وكفاءة الجهاز الهضمى، فتتسبب فى الشعور والإصابة بالانتفاخ.
>3- الأطعمة الغنية بالدهون والمسبكات.

وأخيرا، تنصح د.علا، للتخلص من الانتفاخ يجب الإكثار من تناول المشروبات الساخنة التى تساعد على تهدئة البطن و تحد من الانتفاخ، مثل الينسون والنعناع والبابونج والكراوية.

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