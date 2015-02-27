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مدير أمن مطروح: عودة 22 ألف مصرى من ليبيا عن طريق منفذ السلوم

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مدير أمن مطروح: عودة 22 ألف مصرى من ليبيا عن طريق منفذ السلوم مدير أمن مطروح: عودة 22 ألف مصرى من ليبيا عن طريق منفذ السلوم
أعلنت مديرية أمن مطروح اليوم الجمعة عن أن 22 ألفا و12 مصريا نزحوا من ليبيا منذ توجيه الضربات الجوية لمعاقل الجماعات الإرهابية ودخلوا البلاد عن طريق منفذ السلوم.

وقال اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح إن متابعة الحالة بمنفذ السلوم البرى فى ظل نزوح العمالة المصرية من ليبيا لما يشهده الجانب الليبى من سوء الأوضاع الأمنية على مدار الوقت رصدت متابعة إجراءات وصول المصريين العائدين وصول 2063 مصريًا بينهم 1459 جالة وصول شرعى و604 حالات وصول لمصريين غادروا البلاد بطرق غير شرعية ولا يحملون أوراقًا تثبت مغادرتهم البلاد.

وأضاف مدير الأمن بأنه تم التنبيه بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم مع استمرار حالة الاستنفار كافة الأجهزة الأمنية بالمنفذ كما تم التنبيه على جميع الخدمات الأمنية بشدة اليقظة والحيطة والتأهب لمواجهة أى طوارئ تفرضها تطورات الأحداث.

وأشار "حمودة " إلى وجود حالة استنفار وتأهب لجميع الأجهزة الأمنية بالمنفذ كما يتم تعزيز الخدمات بقوات أمن إضافية من المديرية والجهات الرقابية وأمن الموانئ ومصلحة الجوازات للتعامل مع الموقف ويتم فحص العائدين جنائيا وسياسيا لمنع دخول المطلوبين أمنيا أو عناصر إرهابية للبلاد.

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مصر 365