ميناء بورتوفيق بالسويس يستقبل 350 سيارة قادمة من جدة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء بورتوفيق بالسويس استقبل اليوم السفينة إيجبشيان ديجنتى وعلى متنها 350 سيارة قادمة من جدة، ويستعد ميناء الزيتيات اليوم لاستقبال السفينة ارزوجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

وأضافت الهيئة فى بيان إعلامى، أن ميناء الأدبية استقبل السفينة اطلانتيك اكواريوس وعلى متنها 28402 طن زيت نخيل قادمة من جدة والسفينة ارك فورواردر وعلى متنها 100 شاحنة قادمة من ضبا.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 42 شاحنة و11 راكبا ومغادرة السفينة نما إكسبريس وعلى متنها 61 شاحنة و11 راكبا، والسفينة طابا وعلى متنها 48 شاحنة و9 ركاب.

ويشهد ميناء نويبع اليوم وصول السفينة بريدج وعلى متنها 54 شاحنة والعبارة آيلة وعلى متنها 428 راكبا منهم 225 معتمرا و5 باصات عمرة و7 شاحنات و2 سيارة كما يغادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 304 ركاب و33 شاحنة و1 سيارة.

وفى ميناء شرم الشيخ وصلت السفينة نيوتاليس وعلى متنها 89 سائحا إلى ومن الكنيسة، وشهد ميناء الغردقة استقبال العبارة مسرة وعلى متنها 212 راكبا و15 سيارة ومغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 533 راكبا و26 سيارة واليخت طارق متجه إلى ميناء شرم الشيخ.

شهد ميناء نويبع بالأمس وصول السفينة بريدج وعلى متنها 53 شاحنة والعبارة آيلة وعلى متنها 445 راكبا منهم 180 معتمرا و4 باصات عمرة والسفينة سينا وعلى متنها 288 راكبا منهم 259 معتمرا و6 باصات عمرة و39 شاحنة كما غادر الميناء السفينة بريدج وعلى متنها 37 شاحنة والعبارة آيلة وعلى متنها 425 راكبا و4 شاحنات و7 سيارات والسفينة سينا وعلى متنها 318 راكبا و1 سيارة و35 شاحنة.

وشهد ميناء سفاجا بالأمس وصول السفينة نما إكسبريس وعلى متنها 61 شاحنة و40 سيارة و11 راكبا والسفينة طابا وعلى متنها 42 شاحنة و9 ركاب والعبارة أمانة وعلى متنها 100 راكب و31 شاحنة و1 سيارة كما غادر الميناء العبارة امانة وعلى متنها 38 شاحنة و81 راكبا و8 سيارات.