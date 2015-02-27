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"أمن الفيوم": جنازة شعبية اليوم للخفير شهيد الإرهاب بنقطة شرطة مبارك

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"أمن الفيوم": جنازة شعبية اليوم للخفير شهيد الإرهاب بنقطة شرطة مبارك "أمن الفيوم": جنازة شعبية اليوم للخفير شهيد الإرهاب بنقطة شرطة مبارك
أعلنت مديرية أمن الفيوم أنه سيتم عقب صلاة الجمعة اليوم، تشييع جنازة الخفير النظامى الشهيد حسن عبد الحكم على "32 سنة" من قوة خفراء قسم شرطة الفيوم الذى قتله إرهابيون مسلحون أثناء تأدية عمله بتأمين نقطة شرطة مبارك بمدينة الفيوم أمس.

وأضافت أنه ستشيع الجنازة الشعبية للشهيد عقب صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بقرية بنى صالح مركز الفيوم.

وأكدت الأجهزة الأمنية بالمحافظة فى بيان لها أنه فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، أثناء تواجد الخفير النظامى بمقر عمله بنقطة شرطة مبارك بحى الكيمان بمدينة الفيوم قام مسلحون يستقلون دراجة بخارية بإطلاق النيران بكثافة على النقطة، وتبادلت القوة المكلفة بالتأمين إطلاق النيران معهم، ما أسفر عن استشهاد الخفير وإصابة المجند محمد مصطفى 21 سنة، وتم تحرير المحضر رقم 1887 لسنة 2015 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

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